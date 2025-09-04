Началось строительство перехода между основным зданием и новым хирургическим корпусом Мурманского областного онкодиспансера

В Мурманске в рамках государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» и губернаторского плана «На Севере – жить!» продолжается реконструкция Мурманского областного онкологического диспансера. На днях началось строительство перехода между основным зданием и новым хирургическим корпусом. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Здание хирургического корпуса полностью возведено, сейчас подрядчик монтирует вентфасад и витражи, выполняет отделку помещений и прокладывает инженерные сети. Параллельно рабочие приступили к строительству тёплого надземного перехода между новым корпусом и основным зданием, который будет располагаться на уровне третьего этажа. Конструкция перехода 54 метра длиной предполагает два изгиба под 90 градусов. Наружные стены будут утеплены и обшиты металлокассетами», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Подрядчик уже подготовил основание под фундаменты будущего перехода. Сейчас строители выполняют работы по армированию и устройству опалубки. В ближайшее время приступят к бетонированию фундаментов.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, по проекту 9-этажное здание хирургического корпуса на 125 коек возводится на площади 1529 кв. м. В нём разместятся современные операционные, а также кислородно-газификационная станция, дизель-генераторные установки контейнерного типа и блочно-модульная трансформаторная подстанция.

