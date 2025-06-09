Началось техническое обследование 55 лифтов, которые будут заменены в Мурманской области в 2025 году

В Мурманской области продолжается кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов. Так работы идут уже на 514 жилых объектах, в том числе и по замене 55 лифтов Мурманска, Североморска, Полярных Зорь и Ревды. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта Мурманской области.

«В начале мая по результатам электронного аукциона был заключён контракт на замену 55 лифтов в 33 домах области с АО «Щербинский лифтостроительный завод». Подрядчик проверенный и уже не первый год работает в Мурманской области», - отметила заместитель генерального директора регионального Фонда капитального ремонта Кирилл Бернацкий.

Сейчас подрядчик проводит техническое обследование объектов и разрабатывает проектную документацию, в соответствии с которой и будут изготовлено лифтовое оборудование для каждого конкретного многоквартирного дома. После того, как подъёмники будут доставлены на объекты, начнутся непосредственно работы по замене лифтов.

Все работы будут выполнены за счет средств собственников, собранных в рамках взноса на капитальный ремонт.

Как отмечает региональное Министерство строительства, правительством Мурманской области утверждён план по замене лифтового оборудования. До 2030 года обходимо заменить 1436 лифтов, срок эксплуатации которых истёк. Работы по замене лифтов будут проходить поэтапно как за счёт средств собственников многоквартирных домов, собранных в качестве взноса на капитальный ремонт, так и за счёт субсидии из регионального бюджета в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».