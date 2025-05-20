Начался капитальный ремонт больницы в Кандалакше

В Мурманской области продолжается модернизация учреждений здравоохранения. В рамках стратегического плана «На Севере —жить!» в Кандалакше начался капитальный ремонт больницы. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«В этом году запланировано преображение шестого этажа здания Кандалакшской ЦРБ. В помещении будут заменены внутренние инженерные коммуникации, начиная от системы водоснабжения и заканчивая слаботочными сетями. Также будут усилены дверные проёмы и заменены двери и окна. Разумеется, будет обновлена вся внутренняя отделка этажа больницы», — отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Подрядчик уже приступил к демонтажным работам.

Как отмечает региональное Министерство строительства, в 2025 году выполняется капитальный ремонт шести учреждений здравоохранения Мурманской области. В порядок приведут больницу и две поликлиники в Апатитах, кабинет врача общей практики в Сафоново, а также продолжатся работы по преображению Североморской ЦРБ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/