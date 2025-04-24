Начался капитальный ремонт центральной библиотеки в Ковдоре

Правительство Мурманской области продолжает работу по улучшению качества жизни в регионе. Так в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» в Ковдоре начался капитальный ремонт здания центральной библиотеки.

«Подрядчику предстоит полностью преобразить здание библиотеки. В перечень работ входит восстановление кирпичной кладки наружных стен, утепление и монтаж вентилируемого фасада, замена инженерных сетей и капитальный ремонт внутренних помещений. Также планируется установка новой вывески», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Сейчас на объекте идёт демонтаж старой отделки, инженерных сетей и оборудования. Также строители приступили к установке лесов для проведения работ на фасаде.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, благодаря капитальному ремонту центральная библиотека обретёт новый облик с современным дизайном. Все работы планируется завершить до конца года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/