В Мурманской области в рамках народной программы «На Севере – жить!» и национального проекта «Семья» продолжается работа по модернизации объектов образования. Так, начался капитальный ремонт ещё двух детских садов в Коле и Апатитах. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Кампания по капитальному ремонту объектов образования набирает обороты. На сегодняшний день работы идут во всех запланированных 18 зданиях. Везде этап работ разный: где-то подрядчики только приступили к ремонту, а где-то уже выходят на чистовую отделку. Однако по большинству объектов стоит задача – завершить работы к новому учебному году», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Так, началось преображение детского сада №4 на проспекте Защитников Заполярья в Коле. Подрядчику предстоит привести в порядок внутренние помещения, а также заменить системы водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции. Кроме того, строители капитально отремонтируют кровлю здания, входные группы и межпанельные швы.

В Апатитах на улице Бредова капитально ремонтируют детский сад №61. Здесь также запланирован большой объём работ: ремонт отмостки, фундамента, кровли с устройством электрообогрева - что в будущем поможет избежать образование наледи и сосулек. Также подрядчик смонтирует вентилируемый фасад.

Как отмечает региональное Министерство строительства, всего с 2019 года в Мурманской области в рамках народной программы «На Севере – жить!» были капитально отремонтированы 37 школ.

