Начался капитальный ремонт лечебного корпуса Апатитско-Кировской больницы

Правительство Мурманской области уделяет внимание не только преображению первичного звена здравоохранения, но и привидению в порядок стационаров. Так, в Кировске начался капитальный ремонт четырёх верхних этажей лечебного корпуса Апатитско-Кировской больницы.

«Недавно были капитально отремонтированы первые три этажа лечебного корпуса Апатитско-Кировской больницы. Теперь мы приступили к оставшейся части здания. Перед подрядчиком стоит задача до середины 2024 года привести в порядок фасад, кровлю, входную группу и помещения четырех этажей здания, а также технический и цокольный этажи. В том числе будет заменены внутренние инженерные сети, системы вентиляция и кондиционирования воздуха, а также смонтированы слаботочные системы и приведены в порядок операционные, расположенные на 7 этаже. Объем работ большой, но и времени у подрядчика достаточно», – отметила Ирина Вабищевич.

Рабочие уже приступили к демонтажу старых конструкций. На стройплощадку уже завезли первую партию строительных материалов, установили леса и начали утеплять фасад.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в 2016 году было капитально отремонтировано здание детской поликлиники и клинико-диагностической лаборатории, которое расположено рядом с лечебным корпусом Апатитско-Кировской больницы.

Фото: https://vk.com/wall537777114_377810