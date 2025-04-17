Начался капитальный ремонт в шести школах Мурманской области

В Мурманской области продолжается модернизация учреждений образования. В рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» начался капитальный ремонт в шести школах региона.

Работы по обновлению уже стартовали в школе №5 им. О.И. Семенова-Тян-Шанского в Мончегорске, школе №7 в Кировске, прогимназии №61, лицее №2, гимназиях №3 и 5 в Мурманске.

«Объём работ предстоит большой, поэтому подрядчики приступили к их выполнению уже в апреле. Во всех шести учреждениях будут приведены в порядок фасады, заменены внутренние инженерные сети и обновлены внутренние помещения. Ещё в двух также капитально отремонтируют кровли. Перед подрядчиками стоит задача завершить все работы к 1 сентября. Однако в школе №5 Мончегорска и мурманской гимназии №3 капитальный ремонт будет закончен только к концу 2025 года, поскольку эти учреждения большие и процент износа зданий велик», – рассказала и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Сейчас в зданиях активно идёт демонтаж старой отделки и отслужившего свой срок оборудования.

Также в рамках реновации ЗАТО продолжается капитальный ремонт школы №13 в Высоком и школы №266 в Снежногорске.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, с 2019 года в рамках стратегического плана «На Севере – жить» были капитально отремонтированы 23 школы, в которых обучаются около 10 тысяч детей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/