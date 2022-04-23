Начался капитальный ремонт здания поликлиники в Мурмашах

Начался капитальный ремонт здания поликлиники в поселке Мурмаши по ул. Кайкова, 30. Капитальный ремонт выполняется в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Общая стоимость работ составит более 190 млн рублей. Полностью будут отремонтированы внутренние помещения поликлиники, проведен ремонт фасада здания и кровли.

На время проведения ремонтных работ прикрепленное население будет получать медицинскую помощь в полном объёме на территории своего населенного пункта в здании санатория «Лапландия», расположенного на ул. Полярная, 11, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru