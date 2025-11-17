«Большой Вудъявр» продолжает традицию лидерстваТри редкие книги по истории Кольского Заполярья вернулись в фонд областной научной библиотеки после профессиональной реставрации
Мурманская область. Арктика (16+)17.11.25 11:30

Начался монтаж кислородной станции для нового хирургического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера

В Мурманске в рамках государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» и губернаторского плана «На Севере – Жить!» продолжается строительство нового хирургического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера. На днях подрядчик приступил к монтажу кислородной станции. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Кислородная станция обеспечит централизованную подачу сжатого воздуха в новый хирургический корпус. Для этого будет смонтирована компрессорная станция из трёх агрегатов весом 240 кг каждый, ресивер объёмом в 900 литров, специальные фильтры, два рефрижераторных осушителя, автоматическая система сброса конденсата и блок управления. Система будет содержать как минимум три независимых источника подачи кислорода. Предусмотрена и возможность взаимного переключения магистралей в случае аварийной ситуации», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Подрядчик уже завершил работы по фундаменту и приступил к монтажу ограждающих конструкций кислородной станции. Оборудование для неё также уже закуплено и поставлено на объект.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, по проекту 9-этажное здание хирургического корпуса на 125 коек возводится на площади 1529 квадратных метра. В нем разместятся современные операционные, а на прилегающей территории - кислородно-газификационная станция, дизель-генераторные установки контейнерного типа и блочно-модульная трансформаторная подстанция.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557019/#&gid=1&pid=1

