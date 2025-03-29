Начался монтаж вентилируемого фасада хирургического корпуса Мурманского областного онкодиспансера

В Мурманске в рамках государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» и стратегического плана «На Севере – жить!» продолжается строительство нового хирургического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера. На днях подрядчик приступил к монтажу вентилируемого фасада.

«В конце февраля было завершено возведение основных монолитных конструкций здания. А спустя месяц подрядчик вышел на фасад. Сейчас активно идёт утепление наружных стен, а затем рабочие начнут непосредственный монтаж металлокасет и каркаса под них», – отметил министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Также на объекте продолжается армирование лестничных клеток, обеспечение теплового контура на 1-7 этажах здания, устройство перегородок и завершаются работы по устройству наружных сетей теплоснабжения.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, по проекту 9-этажное здание хирургического корпуса на 125 коек возводится на площади 2264 кв. метров. В нём разместятся современные операционные, а также кислородно-газификационная станция, дизель-генераторные установки контейнерного типа и блочно-модульная трансформаторная подстанция.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/