Начался отбор арктических инвестпроектов на получение инфраструктурной поддержки

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики объявило о старте отбора арктических проектов на получение государственной поддержки на создание энергетической, дорожной или иной внешней инфраструктуры. Отбор продлится по 1 июня 2020 года. Его правила были утверждены gравительством РФ в марте.

На безвозвратную субсидию для создания инфраструктуры смогут претендовать инвесторы с новыми проектами в Арктической зоне РФ с объемом инвестиций не менее 300 миллионов рублей, для реализации которых требуется создание или модернизация объектов внешней инфраструктуры. Размер субсидии составляет до 20% от заявленных инвестиций.

Кроме объёма инвестиций к основным критериям отбора инвестпроектов относятся ориентированность на социально-экономическое развитие и создание рабочих мест. Обязательными требованиями к инвестору также станут наличие опыта реализации инвестпроектов, регистрация компании на территории Арктической зоны России, отсутствие долгов, отсутствие состояния банкротства или реорганизации.

Для участия в отборе инвестору необходимо направить в Минвостокразвития России заявку, приложив к ней бизнес-план проекта, его финансово-экономическую модель и еще ряд документов в соответствии с установленными Правилами. Для упрощения их подготовки Министерством разработаны и опубликованы подробные методические рекомендации по порядку оформления и подаче документов.

Ознакомиться с материалами по отбору проектов можно на сайте Минвостокразвития РФ в подразделе «Отбор инвестиционных проектов в Арктической зоне» раздела «Деятельность».

Консультации по подготовке заявки можно получить по будням с 9.00 до 18.15 у специалистов департамента сопровождения инвестиционных проектов Корпорации развития Мурманской области: заместитель директора департамента Артем Кукса (+7-921-165-50-68); руководитель проектов департамента Светлана Панфилова (+7-905-294-61-75). Адрес электронной почты: corp@invest-murman.ru.