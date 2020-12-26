Начался отбор кандидатов на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Мурманской области

Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области приглашает к участию в конкурсном отборе на замещение должности уполномоченного по защите прав предпринимателей региона.

Ведомство напоминает, что это государственная должность, что влечет за собой ряд ограничений и запретов, в соответствии с законом Мурманской области от 13.10.2005 №660-01-ЗМО «О государственной гражданской службе Мурманской области».

Предложения по кандидатурам на должность уполномоченного от общественных объединений, предприятий, некоммерческих организаций, инициативных групп предпринимателей, необходимо направлять в адрес министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства до 18 января 2021 (электронная почта apopova@gov-murman.ru; факс 8 (8152) 486-192).

Обязательно приложить личное заявление и анкету кандидата по прилагаемой форме. Подробности и основные требования к кандидатам размещены на сайте министерства: https://mirp.gov-murman.ru/.