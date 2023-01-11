Начался отбор компаний региона для участия в международных выставках с индивидуальным стендом

Центр поддержки экспорта Мурманской области объявил начало конкурсного отбора экспортно-ориентированных предприятий для участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в России и за рубежом с индивидуальным стендом в 2023 году.

Отбор пройдёт с 18 по 25 января 2023 года. Заинтересованных предпринимателей просят заполнить и направить в адрес Центра анкету, заявку и справку. Документы и положение о конкурсе размещены по ссылке. Консультации по телефону 8 (8152) 567997.

Напомним, ранее при поддержке Центра поддержки экспорта Мурманской области малые и средние компании региона принимали участие в международных выставках пищевой и рыбной промышленности, туризма, морского оборудования и транспортных услуг.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, участие субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке регионального министерства развития Арктики и экономики.