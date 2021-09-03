Начался приём ходатайств на получение литературной премии имени Баёва и Подстаницкого

В Мурманской области начался приём ходатайств на присвоение Литературной премии губернатора Мурманской области имени Константина Баёва и Александра Подстаницкого.

Размер премии составит 15 тысяч рублей в каждой из трёх номинаций: проза, публицистика и поэзия. Ходатайства для выдвижения кандидатур на соискание премии принимают в региональном Минкульте до 30 сентября 2021 года.

Подробная информация о правилах и условиях подачи заявок размещена в соответствующем разделе на сайте ведомства.

Напомним, премия была учреждена в Заполярье в 1993 году, за время её существования более 100 региональных молодых литераторов стали ее лауреатами и дипломантами. На соискание принимаются рукописи литературных художественных и публицистических произведений авторов от 14 до 35 лет, проживающих в Мурманской области. Цель премии – стимулировать интерес молодежи к литературе и литературному творчеству. Кроме того, награда позволяет выявить и поощрить заполярных молодых поэтов, прозаиков и драматургов, произведения которых способствуют воспитанию гуманизма и гражданственности.

Ранее премию организовывал исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий управление в сфере молодёжной политики, однако с 2021 года средства областного бюджета на выплату премии предусмотрены Министерству культуры Мурманской области в рамках подпрограммы «Модернизация системы государственных и муниципальных библиотек и развитие литературного творчества в Мурманской области» региональной программы «Культура». Отбор номинантов будет осуществлять конкурсная комиссия, состав которой утверждается приказом регионального Минкульта.