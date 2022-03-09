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Мурманская область. Арктика (16+)09.03.22 12:30

Начался приём конкурсных заявок на предоставление субсидии НКО в сфере развития предпринимательства в регионе

Стартовал приём заявок на участие в конкурсе на предоставление финансовой поддержки некоммерческим организациям – инициаторам проектов в сфере развития предпринимательства. Участниками могут стать некоммерческие организации, реализующие проекты в сфере развития предпринимательства на территории Мурманской области.

Проекты направлены на развитие региональных связей, включая международные, межрегиональные и межмуниципальные проекты; сопровождение и/или поддержку высокотехнологичных предпринимательских проектов; привлечение высококвалифицированных работников в сферу малого и среднего предпринимательства и/или повышение профессионального уровня сотрудников субъектов МСП; повышение престижа предпринимательской деятельности, формирование положительного общественного мнения о бизнесе и предпринимателях.

Финансовая поддержка представляет собой субсидию до 250 тысяч рублей при условии софинансирования получателем субсидии расходов на реализацию проекта в объёме не менее 10% от общей стоимости проекта.

К затратам, которые финансируются за счёт средств субсидии, относятся следующие расходы, непосредственно связанные с реализацией проекта НКО:

аренда помещений;

аренда оборудования, оргтехники;

приобретение оборудования (инвентаря, реквизита);

расходы на услуги связи;

печатно-множительные расходы;

типографские, издательские услуги, макетирование;

приобретение канцелярских принадлежностей и расходных материалов;

изготовление продукции с символикой проекта;

приобретение литературы;

услуги по проведению рекламной акции проекта;

транспортные расходы (включая расходы по доставке товаров);

проживание и питание при проведении мероприятий;

услуги переводчика;

вознаграждение экспертов и иные затраты.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, приём заявок осуществляется до 3 апреля. Документы предоставляются лично или направляются заказным почтовым отправлением на адрес: г. Мурманск, просп. Ленина, 75. Телефон 8 (8152) 48-63-52 - с 09.00 до 17.15.

 

 

 

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