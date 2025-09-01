Начался приём предложений о кандидатурах на должность главы города Мурманска

Выборы главы пройдут в соответствии с новыми правилами избрания глав муниципальных образований. Они установлены региональным законом в июне текущего года после вступления в силу Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Как отмечает администрация города Мурманска, новый принцип уже действует в регионах России. Первым городом, где прошло избрание главы по новому порядку, стал Благовещенск Амурской области.

Предложения о кандидатурах могут вносить политические партии, которые имеют своих депутатов в действующих составах Госдумы и областной Думы, Совет муниципальных образований Мурманской области, Общественная палата Мурманской области и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. В текущем году аналогичная процедура будет проведена по избранию глав муниципальных округов: город Кировск, Печенгский, Кандалакшский, Кольский, Ловозерский и Терский.

Приём предложений о кандидатурах на должность главы города Мурманска заканчивается в 17 часов 15 минут 10 сентября 2025 года.

Внесение предложений осуществляется нарочно по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 2, кабинет 113 (понедельник, вторник, среда, четверг - с 9.00 до 17.15; обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00; пятница - с 9.00 до 17.00; обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00).

Телефон для справок (8152) 486-323 (доб. 1635).