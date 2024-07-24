Начался приём заявлений через механизм «Мобильный избиратель»

23 июля начинался приём заявлений через механизм «Мобильный избиратель.

Как сообщает Избирательная комиссия Мурманской области, избиратели с регистрацией по месту жительства (отметка в паспорте) в Мурманской области могут выбрать любой удобный избирательный участок на территории нашего региона .

Технология «Мобильный избиратель» позволяет выбрать любой удобный избирательный участок (на территории Мурманской области), если в дни голосования вы не можете проголосовать на своём избирательном участке. Для это нужно подать заявление о включении в список избирателей по месту вашего нахождения, указав выбранный избирательный участок. Сделать это уже можно в МФЦ, ТИК или через «Госуслуги» (по 3 сентября), а с 28 августа по 3 сентября - ещё и в участковых избирательных комиссиях.

Фото: http://www.murmansk.izbirkom.ru/docs/detail.php?ID=5785