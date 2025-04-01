Начался приём заявлений на зачисление первоклассников в школы региона

Начался приём заявлений на зачисление первоклассников в школы Мурманской области. С подробными правилами можно ознакомиться на сайтах образовательных учреждений. Заявления родители могут подать через «Госуслуги».

Для подачи заявления нужны:

- данные паспорта родителя и свидетельства о рождении ребёнка;

- номер или название школы;

- сведения о регистрации;

- информация о братьях и сёстрах, если они учатся в выбранной школе;

- документы, подтверждающие право на льготы (их оригиналы нужно будет принести в школу).

До 30 июня принимают заявления в школу по месту прописки или в любую другую для тех, у кого есть льготы. Министерство образования и науки Мурманской области обращает внимание родителей, что при записи детей школы учитывают очерёдность подачи заявок.

Заявление в любую другую школу региона вне зависимости от адреса проживания и наличия льгот принимают с 6 июля по 5 сентября. В этом случае ребёнка зачислят при наличии свободных мест.

Решение о зачислении будет принято в течение трёх рабочих дней после завершения приёма заявок.