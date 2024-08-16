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Мурманская область. Арктика (16+)16.08.24 16:30

Начался приём заявок на литературные премии имени Константина Баёва и Александра Подстаницкого

Начинающие литераторы Кольского Заполярья могут вновь претендовать на премии Губернатора Мурманской области имени Константина Баёва и Александра Подстаницкого.

Премия направлена на выявление и поддержку молодых поэтов, прозаиков, драматургов Мурманской области, произведения которых способствуют воспитанию гуманизма и гражданственности. Вручается с 1993 года. Ее лауреатами стали уже более 70 молодых литераторов, среди которых в разные годы были: Дмитрий Ермолаев, Дмитрий Коржов, Надежда Большакова, Александр Рыжов, Максим Салтыков, Илья Виноградов и многие другие.

Принимаются рукописи литературных художественных и публицистических произведений молодых авторов в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающих в Мурманской области. Номинировать рукопись могут только юридические лица: творческие профессиональные союзы писателей, школы, библиотеки, издательства, общественные объединения, исполнительные органы государственной власти Мурманской области, органы местного самоуправления.

По результатам конкурсного отбора присуждается по одной премии в каждой из четырех номинаций: проза, поэзия, публицистика, критика. Победители в каждой номинации с 2022 года получают по 35 тысяч рублей.

Ходатайства на соискание премии принимаются в Министерстве культуры Мурманской области до 30 сентября. 

Подробная информация о литературной премии размещена на сайте Министерства культуры Мурманской области по ссылке.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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