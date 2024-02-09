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Мурманская область. Арктика (16+)09.02.24 17:30

Начался приём заявок на международные конкурсы программы «Территория культуры Росатома»

В городе Полярные Зори официально стартовал приём заявок на участие в детских проектах программы «Территория культуры Росатома»*. Четыре разноплановых конкурса: «Территория успеха: Пегас», «Территория успеха: мультиКЛИПация», «Территория успеха: Мода» и «Территория успеха: в объятиях природы» направлены на раскрытие талантов в области литературы, моды, мультипликации и фотографии. К участию приглашаются дети, проживающие в городах присутствия предприятий ГК «Росатом».

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, каждый проект – это не только участие в конкурсе, но и погружение в профессию мечты во время творческих интенсивов, занятий и мастер-классов. В помощь конкурсантам будет организовано онлайн-обучение, на котором опытные эксперты помогут участникам подготовить конкурсные заявки по направлениям.

С подробными условиями участия и положениями можно ознакомиться на сайте фонда Фонда «АТР АЭС»: https://anppt.ru.

«Кольская АЭС всегда поддерживают проекты, направленные на развитие творческих способностей подрастающего поколения не только в области науки, но и в области образования, искусства и культуры. Конкурсы программы «Территория культуры Роса-тома», организованной Фондом «АТР АЭС», раскрывают потенциал нашей молодёжи и прививают интерес к национальной культуре и истории уже с юного возраста», – отметил значимость проектов заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Проект «Территория успеха: Пегас» направлен на поддержку юных писателей, иллюстраторов, актёров и в этом году посвящён 100-летию со дня рождения писателя, драматурга, сценариста Виктора Астафьева. Для участия в конкурсном отборе ребятам необходимо прислать до 14 апреля 2024 года свои рассказы, стихи, рисунки, а также видеозаписи чтения стихов или прозы. Авторы лучших работ получат возможность поехать с 12 по 30 августа 2024 года на «Литературную смену» в Красноярск, где будут учиться работе со словом, изучать техники живописи, ставить театральные постановки под руководством опытных режиссёров.

Проект «Территория успеха: мультиКЛИПация» призван объединить начинающих мультипликаторов. В 2024 году он посвящен 95-летнему юбилею со дня рождения писателя Фазиля Искандера. Чтобы стать участником проекта, юным аниматорам необходимо до 7 апреля 2024 года направить в конкурсную комиссию свои мультфильмы. Победители примут участие в образовательном интенсиве, который пройдет в Республике Абхазия с 27 июня по 7 июля 2024 года. Там они будут учиться писать сценарии и создавать мультфильмы.

Проект «Территория успеха: Мода» направлен на развитие способностей юных дизайнеров и модельеров. Для участия в конкурсе необходимо до 30 марта 2024 года прислать на оценку жюри эскизы одежды, фотографии кукол и изделий декоративно-прикладного творчества. В этом году модный проект посвящен выдающемуся художественному и театральному деятелю Сергею Дягилеву – основателю театральной антрепризы «Русские сезоны». Для победителей будет организовано обучение, в процессе которого дети под руководством экспертов модной индустрии создадут эскизы моделей для будущей коллекции. С 9 по 16 ноября 2024 года победители проекта соберутся в Москве на творческую смену, после которой презентуют свою итоговую коллекцию одежды на гала-показе.

Проект «Территория успеха: в объятиях природы» раскрывает таланты юных фотографов. На конкурс принимаются фотографии, отражающие многообразие и красоту природы территорий, расположенных вблизи атомных предприятий. Конкурсная часть будет проходить в два этапа: первый – региональный отборочный (до 10 марта), второй – международный финальный (до 31 марта 2024 года). Победители традиционно получат уникальную возможность поехать на Экологический детский форум, который в этом году пройдёт на территории Республики Дагестан с 10 по 19 июня.

 

* - детские творческие проекты появились в 2017 году по инициативе Фонда «АТР АЭС». За это время они зарекомендовали себя в качестве лучших социальных практик и в 2023 году вошли в состав детского направления программы «Территория культуры Росатома» Госкорпорации «Росатом». География участников значительно расширилась – теперь проекты реализуются на всех территориях, где расположены предприятия атомной отрасли, включая Венгрию, Беларусь и Абхазию. В 2024 году проекты «Территории культуры Росатома» приурочены к объявленному в стране Году семьи и проходят под девизом, озвученным Президентом России В.В. Путиным: «Семья – это не просто основа государства и общества, это духовное явление, основа нравственности».

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

 

Комментарии

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Последние комментарии

Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
Комментарий к новости:5 тысяч рублей – за сообщившие в полицию достоверной информации о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения
51Xelfr
01.02.24 11:54
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Алексей
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