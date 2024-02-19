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Мурманская область. Арктика (16+)19.02.24 17:00

Начался приём заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года»

В этом году конкурс будет проходить традиционно в три этапа по девяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций», «Лучшая творческая семья», специальная номинация «Отец года», «Приёмная семья» и «Спортивная семья».

Семьям, решившим участвовать в конкурсе, необходимо до 24 марта подать заявку и требуемые материалы в центры социальной поддержки по месту жительства. Там же можно получить консультации по оформлению документов. Контактные данные учреждений размещены на сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области.

С 25 марта по 10 апреля на территории муниципальных образований будет проведен отборочный этап, где комиссии определят одного победителя по каждой номинации. В состав комиссий войдут представители органов местного самоуправления, общественных организаций, а также средств массовой информации. Возглавят комиссии руководители центров социальной поддержки. С 11 по 27 апреля оргкомитет конкурса, возглавляемый вице-губернатором Мурманской области Еленой Дягилевой, определит победителей в каждой номинации.

Торжественное награждение победителей традиционно планируется в мае на праздничном мероприятии «День семьи» в Мурманске. Победители регионального этапа примут участие во Всероссийском этапе конкурса «Семья года». По его итогам будет издана почётная книга «Семья года» с историями семей-победителей, описанием их традиций и семейных ценностей.

Министерство труда и социального развития Мурманской области как ответственный исполнитель регионального этапа конкурса приглашает заполярные семьи, являющиеся примером приверженности семейным ценностям, сохранившие традиции национальной культуры, обычаи семьи, ведущие здоровый образ жизни и уделяющие большое внимание занятиям спортом, развивающие духовно-нравственные качества и творческие способности членов семьи, внесшие вклад в развитие сельской территории, принять участие и достойно представить Кольское Заполярье на Всероссийском конкурсе «Семья года».

Документы конкурса размещены на сайте министерства по ссылке.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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