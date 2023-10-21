Начался приём заявок на участие в городском конкурсе «Звезда Арктики»

К участию в конкурсе приглашаются сольные исполнители и молодёжные творческие коллективы (возраст участников от 14 до 35 лет).

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 13 ноября 2023 заполнить заявку на сервисе «Яндекс-формы»: ссылка для исполнителей; ссылка для коллективов.

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Хореография», «Вокал», «Инструментальное исполнительство», «Художественное слово», «Оригинальный жанр» (световое шоу, цирковое искусство, пантомима иллюзион, и прочее).

В каждой номинации участники делятся на три категории, в зависимости от уровня подготовки: профессионалы, любители, новички.

Как сообщает администрация города Мурманска, отборочный этап конкурса пройдёт 21-22 ноября 2023 года с 15.00 до 17.00 в Центре современного искусства «21А» по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Участники, прошедшие конкурсный отбор, приглашаются на гала-концерт, который состоится 1 декабря этого года с 18.00 до 20.00 в Центре современного искусства «21А».

Все участники гала-концерта получат сертификат участника, а победители в каждой номинации будут награждены памятными подарками и дипломами.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25951&page=1