Для учёных нет невозможного: они разработали средство, восстанавливающее зубную эмаль, и вывели личинок, поедающих пластикСтраховое сообщество Мурманской области обсудило ситуацию в сфере автострахования
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.10.25 08:00

Начался приём заявок на участие в Областном фестивале новогодней сказки «Морозко»

Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры Мурманской области и отдел по культуре, спорту и делам молодёжи администрации г. Оленегорска.

К участию приглашаются самодеятельные творческие коллективы культурно-досуговых, образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации, независимые театральные коллективы.

На конкурс следует представить новогодний спектакль или новогоднее представление, поставленное на своей площадке в 2025 году.

Фестиваль пройдёт с 16 по 18 января 2026 года в Оленегорске на базе Центра культуры и досуга «Полярная звезда».

В программе: конкурс новогодних спектаклей; конкурс новогодних игровых программ для детей; семинар-практикум для режиссёров, педагогов дополнительного образования и других заинтересованных специалистов; мастер-классы для участников коллективов; выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества; досуговые мероприятия.

Заявки на участие принимаются до 18 декабря по адресу: 184530 Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский пр., 5. Е-mail: pzkonkurs @yandex.ru (пометка «МОРОЗКО – семинар» или «МОРОЗКО – конкурс»), тел./факс (81552) 53-263.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
-Правовая консультация (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Призрак уездного театра». Художественный фильм, 1-4 серия (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Как шестидневная рабочая неделя в ноябре повлияет на зарплату - эксперт «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 31 копейку, доллар ослаб почти 30 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 и 27 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»