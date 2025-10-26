Начался приём заявок на участие в Областном фестивале новогодней сказки «Морозко»

Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры Мурманской области и отдел по культуре, спорту и делам молодёжи администрации г. Оленегорска.

К участию приглашаются самодеятельные творческие коллективы культурно-досуговых, образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации, независимые театральные коллективы.

На конкурс следует представить новогодний спектакль или новогоднее представление, поставленное на своей площадке в 2025 году.

Фестиваль пройдёт с 16 по 18 января 2026 года в Оленегорске на базе Центра культуры и досуга «Полярная звезда».

В программе: конкурс новогодних спектаклей; конкурс новогодних игровых программ для детей; семинар-практикум для режиссёров, педагогов дополнительного образования и других заинтересованных специалистов; мастер-классы для участников коллективов; выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества; досуговые мероприятия.

Заявки на участие принимаются до 18 декабря по адресу: 184530 Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский пр., 5. Е-mail: pzkonkurs @yandex.ru (пометка «МОРОЗКО – семинар» или «МОРОЗКО – конкурс»), тел./факс (81552) 53-263.