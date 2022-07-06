Начался приём заявок на участие в программе «Свой дом в Арктике»

В Мурманской области стартовала уникальная программа «Свой дом в Арктике». С 5 июля начался приём заявок для участия в ней.

«Любой желающий, попадающий под одну из восьми категорий граждан, может претендовать на получение единовременной денежной выплаты в один миллион рублей на покупку индивидуального жилого дома на первичном рынке, строительство дома либо приобретение домокомплекта. Исключение – многодетные семьи, которые в приоритетном порядке могут получить полтора миллиона рублей», – отметили в Министерстве строительства Мурманской области.

Претендовать на получение этой меры поддержки могут:

- многодетные семьи в приоритетном порядке;

- граждане, состоящие в трудовых отношениях с организациями социальной сферы и ключевых отраслей экономики, расположенными на территории Мурманской области;

- получатели материнского (семейного) капитала;

- молодые семьи до 35 лет с одним ребёнком и более;

- граждане, являющиеся инвалидами или родителями в семьях, имеющих в своем составе ребенка-инвалида;

- граждане, имеющие право на получение субсидий на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней;

- участники накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;

– участники программы «Гектар Арктики».

Планируется, что в только в 2022 году получить единовременную денежную выплату смогут порядка 400 граждан. На эти цели в бюджете Мурманской области заложено 500 миллионов рублей.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, обязательное условие для участия в программе «Свой дом в Арктике» в части строительства индивидуального жилого дома и приобретения домокомплекта – наличие земельного участка в собственности или в праве пользования. При этом подрядчиком или застройщиком может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, подчеркивают в министерстве.

Узнать более подробную информацию, а также записаться на прием для подачи документов можно на сайте Министерства строительства Мурманской области. Также дополнительные вопросы можно задать по телефону «горячей линии» 8 (8152) 56-79-67.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/