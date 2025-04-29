С 28 апреля начался приём заявок на участие в программе «Свой дом в Арктике». Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Программа «Свой дом в Арктике» была запущена по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса в 2022 году. И как показал опыт реализации программы, она стала очень популярна среди северян. Её востребованность растёт с каждым годом. Мы проанализировали опыт реализации программы и существующие механизмы льготного ипотечного кредитования. Правительством Мурманской области было принято решение продлить действие программы «Свой дом в Арктике», однако в условиях ограниченного бюджета модернизировать её условия», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

С 2025 года сертификат «Своего дома в Арктике» можно использовать в качестве первоначального взноса по ипотеке, в том числе и льготной. Жители Мурманской области доступно несколько федеральных программ льготного ипотечного кредитования - «Арктической ипотекой» под 2%, «Семейной ипотекой» под 6%. Также единовременную денежную выплату теперь можно направить на приобретение у застройщика дома, строящегося в соответствии с федеральным законом об участии в долевом строительстве.

Размер единовременной денежной выплаты с этого года составляет 30% от стоимости частного дома, но не более одного миллиона рублей. Также скорректирован перечень категорий граждан-участников – в нём сохранены все существующие льготные категории.

Заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике» и комплект документов можно подать до 1 июня разными способами:

- круглосуточно через региональный портал электронных услуг Мурманской области;

- в МФЦ Мурманской области;

- в Центре содействия жилищному строительству Мурманской области лично, а также почтой или курьерской службой.

По всем интересующим вопросам можно обращаться на «горячую линию» программы «Свой дом в Арктике» + 7 (8152) 567-967 (с понедельника по пятницу, с 10 до 18 часов).

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, единовременную денежную выплату по программе «Свой дом в Арктике» можно использовать на строительство индивидуального жилого дома, приобретение индивидуального жилого дома или домокомплекта. За два года действия программы было выдано 1419 сертификатов на общую сумму свыше 1,8 млрд рублей. Благодаря этому участниками программы возведено или приобретено 1032 дома общей площадью почти 88 тысяч квадратных метров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/