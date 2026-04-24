Начался приём заявок на участие в XVII Всероссийском конкурсе «Города для детей. Территория семейного благополучия»

Организаторами Всероссийского конкурса выступают Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), и Ассоциация малых и средних городов России. Конкурс проводится при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

К участию приглашаются муниципальные образования России, которые подразделяются в соответствии с категориями: I категория участников – городские округа с численностью населения свыше 500,0 тысяч человек; II категория участников – городские округа и муниципальные округа с численностью населения от 50,0 тысяч до 500,0 тысяч человек; III категория участников – городские и сельские поселения, муниципальные районы с численностью населения до 50,0 тысяч человек.

В этом году конкурсантам предлагается побороться за лидерство в следующих номинациях: «Всё начинается с семьи» – успешные практики популяризации и продвижения традиционных семейных ценностей, формирование ответственного родительства; «Семья – основа счастья» – успешные практики семьесбережения, оказания необходимой помощи и поддержки детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; «Помним и знаем наших героев» – успешные практики включения детей в мероприятия историко-патриотической направленности, оказания помощи ветеранам и одиноким пожилым людям, увековечивания памяти героев СВО; «Правильные решения» – успешные практики включения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в социально значимую деятельность с применением института наставничества; «Добрые дела вместе» – успешные практики оказания помощи и поддержки детям и семьям участников специальной военной операции, включения детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, в добровольческую деятельность по оказанию такой помощи, активного участия некоммерческих организаций в поддержке детей и семей участников СВО; «Территория здоровья» – успешные практики, направленные на формирование у детей и семей с детьми ответственного отношения к своему здоровью, развитие практических навыков здорового образа жизни; «Детство под защитой» – успешные практики создания безопасной инфраструктуры для детей и семей с детьми (организация безопасных маршрутов «дом-школа-дом», цифровая безопасность, обеспечение безопасной среды в общественных пространствах и местах пребывания детей).

Конкурс включает следующие мероприятия: регистрация муниципального образования на электронной платформе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 21 апреля по 12 мая; представление материалов для участия в конкурсе с 19 мая по 7 сентября; определение победителей Всероссийского конкурса в разрезе категорий и номинаций в октябре.

Порядок участия в конкурсе и его основные события определены положением о конкурсе

Лидеров конкурсного марафона в конце года определит организационный комитет конкурса.

