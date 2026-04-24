Мурманские компании рассказали, как удерживают наиболее ценных сотрудников«Большие гастроли»: Севастопольский театр Луначарского впервые выступит в Мурманске
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.04.26 17:00

Начался приём заявок на участие в XVII Всероссийском конкурсе «Города для детей. Территория семейного благополучия»

Организаторами Всероссийского конкурса выступают Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), и Ассоциация малых и средних городов России. Конкурс проводится при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

К участию приглашаются муниципальные образования России, которые подразделяются в соответствии с категориями: I категория участников – городские округа с численностью населения свыше 500,0 тысяч человек; II категория участников – городские округа и муниципальные округа с численностью населения от 50,0 тысяч до 500,0 тысяч человек; III категория участников – городские и сельские поселения, муниципальные районы с численностью населения до 50,0 тысяч человек.

В этом году конкурсантам предлагается побороться за лидерство в следующих номинациях: «Всё начинается с семьи» – успешные практики популяризации и продвижения традиционных семейных ценностей, формирование ответственного родительства; «Семья – основа счастья» – успешные практики семьесбережения, оказания необходимой помощи и поддержки детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; «Помним и знаем наших героев» – успешные практики включения детей в мероприятия историко-патриотической направленности, оказания помощи ветеранам и одиноким пожилым людям, увековечивания памяти героев СВО; «Правильные решения» – успешные практики включения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в социально значимую деятельность с применением института наставничества; «Добрые дела вместе» – успешные практики оказания помощи и поддержки детям и семьям участников специальной военной операции, включения детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, в добровольческую деятельность по оказанию такой помощи, активного участия некоммерческих организаций в поддержке детей и семей участников СВО; «Территория здоровья» – успешные практики, направленные на формирование у детей и семей с детьми ответственного отношения к своему здоровью, развитие практических навыков здорового образа жизни; «Детство под защитой» – успешные практики создания безопасной инфраструктуры для детей и семей с детьми (организация безопасных маршрутов «дом-школа-дом», цифровая безопасность, обеспечение безопасной среды в общественных пространствах и местах пребывания детей).

Конкурс включает следующие мероприятия: регистрация муниципального образования на электронной платформе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 21 апреля по 12 мая; представление материалов для участия в конкурсе с 19 мая по 7 сентября; определение победителей Всероссийского конкурса в разрезе категорий и номинаций в октябре.

Порядок участия в конкурсе и его основные события определены положением о конкурсе

Лидеров конкурсного марафона в конце года определит организационный комитет конкурса.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Суммарная задолженность по заработной плате в стране увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 47,1%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 76 копеек, доллар укрепляется на 69 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный резерв» перед планово-предупредительным ремонтом с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота подвели итоги весенних проверок объектов казарменно-жилищного фонда и инженерных сетей-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять