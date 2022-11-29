Начался приём заявок на всероссийский конкурс «Туристический код моей страны, города, посёлка, района – PRO-туризм»

Конкурс направлен на создание и разработку новых туристических маршрутов, проектов и инициатив, идей и практик, способствующих популяризации и развитию индустрии туризма в РФ.

В конкурсе могут принимать участие граждане в возрасте от 10 до 35 лет.

Этапы конкурса: 1 этап – заочный, с 1 ноября 2022 года по 11 февраля 2023 года; 2 этап – очный, с 12 марта 2023 года по 14 марта 2023 года в Москве, в рамках Международной туристической выставки ИНТУРМАРКЕТ-2023.

Конкурсные работы принимаются в 13 номинациях:

«Беги и странствуй»: могут быть представлены проекты пеших маршрутов, беговых трейлов, марафонов по пересечённой местности, природным маршрутам.

«История страны, история народов – этнографический туризм»: целью проектов является получение информации о природе посещаемого региона, знакомство с национальной культурой, этнографией, археологическими и историческими достопримечательностями.

«Агротуризм (сельский туризм)»: в номинации могут быть проекты, предусматривающие посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до 30 тысяч человек в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомление с деятельностью сельскохозяйственных товаропроизводителей.

«Пляжный туризм»: в номинации могут быть представлены проекты по созданию и развитию пляжной инфраструктуры, использованию солнечной и ветровой энергии на пляжах, организации соревнований по пляжному волейболу, футболу, водным видам спорта.

«Прикоснись к истории. Исторический, событийный туризм»: в номинации могут быть представлены проекты по созданию культурно-исторических маршрутов, квестов, реконструкции исторических событий, организации ежегодных фестивалей.

«Маршруты традиционных и религиозных культовых мест»: в номинации могут быть представлены проекты, связанные с развитием действующих и формированием новых традиционных и религиозных культовых маршрутов.

«Научный и промышленный туризм»: в номинации могут быть представлены проекты, включающие посещение объектов и событий, представляющих научный интерес: музеи, лаборатории, обсерватории, предприятия промышленной сферы, университеты, институты, ГЭС, атомные электростанции и другие.

«Явись природа!»: в номинации могут быть представлены проекты, позволяющие увидеть уникальные природные явления: солнечное затмение, парад планет, северное сияние, приливы и отливы и другие.

«Почувствуй вкус! Гастрономический туризм»: в номинации могут быть представлены проекты, связанные с гастрономическими фестивалями, турами, в рамках которых путешественник посещает различные регионы России, знакомится с местными кулинарными традициями, пробует национальные блюда и напитки, узнаёт секреты их приготовления у местных жителей.

«На здоровье! Лечебно-оздоровительный туризм»: в номинации могут быть представлены проекты, связанные с развитием лечебно-оздоровительного туризма в России. Оздоровительные места, посещение которых положительно сказывается на здоровье (курорты, санатории, здравницы).

«Экскурсионный туризм»: в номинации могут быть представлены проекты, связанные с путешествиями внутри страны с целью ознакомления с её памятниками истории и культуры, природными достопримечательностями, музеями, театрами, народными традициями.

«Формирование туристского бренда, отражающего продвигающего культурный код»: в номинации могут быть представлены проекты, связанные с описанием достопримечательностей и развитием культурных традиций, обычаев, туристических продуктов, связанных с продвижением культурного наследия территории.

«Серебряный» туризм: проекты для путешественников 50+: для спортивных «серебряных» туристов; «серебряных» волонтёров; для бабушек и дедушек с внуками; для больших семей, путешествующих вместе.

Победители очного этапа будут награждены ценными призами партнёров и спонсоров.

Все изменения и дополнения публикуются на сайте. Регистрация участников по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru