Начался ремонт автодороги Североморск – Североморск-3

Начался ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения – Североморск – Североморск-3. Работы идут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядная организация ООО «МДУ» приступила к ремонту досрочно. До конца августа 2022 года на семикилометровом участке автоподъезда км 0+000 – км 7+000 будут произведены расчистка полосы отвода от кустарника и мелколесья; срезка существующего покрытия; устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см с применением асфальтобетонной смеси А16ВН; планировка обочин с добавлением ФАМ (фрезерованный асфальтовый материал); замена 1500 погонных метров металлического барьерного ограждения; нанесение горизонтальной дорожной разметки.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрен ряд критериев, которым должна отвечать дорога после проведения ремонта. В том числе послеремонтные параметры трассы должны соответствовать её технической категории. Автодорога Североморск – Североморск-3 относится к IV категории – таким образом, после ремонта ширина покрытия проезжей части должна составлять 6 метров. На данный момент на самых изношенных участках автодороги с бетонным и каменным покрытием ширина проезжей части составляет 4,5-5,5 метра, при этом в рамках ремонта не дозволяется уширять существующее покрытие, это делается капремонтом или реконструкцией. Поэтому ремонтировать участки дороги с бетонным и каменным покрытием в 2022 году планируется на существующую ширину в рамках государственных контрактов на содержание автодороги.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, одновременно с этим, «Мурманскавтодором» готовится государственный заказ на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию.

Водителей просят соблюдать требования временных средств организации дорожного движения на участках ремонта, а также с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12392-bolshoy-remont-v-severomorske-3/