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Мурманская область. Арктика (16+)07.06.22 14:00

Начался ремонт автомобильной дороги Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами, км 32 - км 64 (выборочно), начались ремонтные работы.

Подрядная организация ООО «Север Строй» приведёт в нормативное состояние 5 участков автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС общей протяженностью 25 километров (км 32 - км 42, км 45 - км 49, км 50 - км 64).

С 2021 года при ремонте региональных автомобильных дорог применяется высокопрочная асфальтобетонная смесь типа А16ВН, которая содержит новые химические добавки. Внедрение новейших технологий в дорожной сфере и повышение качества самих работ увеличивает сроки эксплуатации дорожного полотна.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, согласно контрактам, завершение всех запланированных видов и объемов работ определено к 30.09.2023. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Мурманской области способствует повышению безопасности дорожного движения.

Водителей просят соблюдать требования временных средств организации дорожного движения на участках ремонта, а также с пониманием отнестись к временным неудобствам.


Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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