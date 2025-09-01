Начался ремонт дороги к Центру гражданско-патриотического воспитания «На Севере — жить!»

В Кольском округе стартовал ремонт автомобильной дороги «Автоподъезд к РЛС» рядом с посёлком Магнетиты. Эта дорога обеспечивает транспортное сообщение с Центром гражданско-патриотического воспитания «На Севере — жить!».

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, подрядчик выполнит полный комплекс работ по восстановлению покрытия автодороги. Планируется провести корчевку и уборку камней, выполнить устройство выравнивающего слоя из щебёночно-песчаной смеси и укладку нового верхнего слоя дорожного полотна из асфальтобетона. Также – обустроить боковые обочины с использованием материалов от фрезерования и нанести горизонтальную дорожную разметку со светоотражателями.

Ремонт дороги к социально значимому объекту планируется завершить до октября текущего года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552558/#&gid=1&pid=1