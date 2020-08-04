Начался сбор данных для актуализации территориальной схемы обращения с отходами Мурманской области

В настоящее время Министерство приступило к сбору сведений для актуализации территориальной схемы в части, не относящейся к твёрдым коммунальным отходам.

Специалисты министерства просят руководителей объектов обработки, утилизации, обезвреживания и (или) размещения отходов I–V классов опасности, находящихся на территории Мурманской области, направлять в адрес ведомства до 15 сентября информацию для актуализации территориальной схемы по специальной форме.

После анализа и обработки полученных сведений проект территориальной схемы будет вынесен на общественное обсуждение в соответствии с Правилами разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требованиями к составу и содержанию таких схем, утверждёнными постановлением правительства РФ от 22.09.2018 № 1130.