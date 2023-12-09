Начался сбор подарков в рамках 15-й благотворительной акции «Новогоднее чудо»

В начале декабря в общественных пространствах Мурманска добровольцы Единого волонтёрского центра Мурманской области установили новогодние ели с открытками и самыми заветными желаниями детей, оставшихся без родителей. Это стало вторым этапом благотворительной акции «Новогоднее чудо».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, до 20 декабря любой желающий может снять открытку с ёлки, купить подарок для ребёнка и передать его администратору площадки. В этом году жители Мурманской области особенно активно включились в сбор, поэтому волонтеры ежедневно довешивают открытки с желаниями на ели.

«Здесь на месте я встречаюсь с людьми, которые заранее звонят или сразу приходят, чтобы передать подарки для детей. Быть таким помощником Деда Мороза очень интересно, люди приходят разные, и каждый человек преподносит свой подарок по-своему. Приятно, что многие хотели бы лично увидеть момент вручения подарка ребенку», – рассказал администратор Вадим Негру, принимающий подарки в мурманском торговом центре.

После того, как этап сбора подарков завершится, активисты отправятся в социальные учреждения области, где устроят для ребят настоящий праздник с вручением долгожданных подарков. В этом году в акции участвуют порядка 40 добровольцев, которые заранее прошли обучение с психологом по взаимодействию с детьми разных возрастов. К Новому году в рамках акции подарки получат почти полтысячи ребят из социальных учреждений Мурманска, Североморска, Кандалакши, Кировска, Мончегорска, Апатитов, Оленегорска, Полярных Зорь, Ковдора, Ловозера, Печенги, Снежногорска, Умбы, Колы, Кильдинстроя, Мурмашей и Минькино, а представители компании «Магнит» дополнят подарки конфетами.

«Акции уже 15 лет, и в этом году мы ее дополнили общением волонтеров с детьми. В ноябре мы приезжали на места и собирали пожелания ребят. Дети доверяют, верят волонтерам, которые прошли обучение с психологом по теме ответов на сложные вопросы и других психологических моментов. Это конечно укрепляет наше доверие и веру детей в чудо. А еще приятно, что некоторые дети загадывают необычные желания. Например, стать волонтером и помогать бездомным животным. Здорово, что через добрую акцию помощи сами начинают помогать», – отметила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

На ёлках ещё много открыток, и каждый может стать добрым волшебником для детей. Ёлки расположены в ТРК «Plazma», фитнес-клубе «XFIT Мурманск» и универмаге «Волна».

Подробнее об акции «Новогоднее чудо» можно прочитать в группе Единого волонтёрского центра.

Фото: https://gov-murman.ru