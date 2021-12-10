Начался второй этап перевода домов Ленинского округа Мурманска на закрытую систему теплоснабжения

Реализация второго этапа программы по переводу домов Ленинского округа Мурманска на закрытую систему горячего водоснабжения началась раньше установленного времени. Для подготовки проектной и рабочей документации специалисты ресурсоснабжающих компаний заранее провели комплексное обследование жилья. По результатам сформированы исходные данные, необходимые для установки пластинчатых теплообменников.

В соответствии с графиком, в 2022 году модернизация существующих тепловых пунктов будет проведена в 108 многоквартирных домах.

Кроме установки новых теплообменников, предусмотрены ремонт уже имеющегося в домах оборудования, а также реконструкция изношенных наружных сетей. Указанные мероприятия повысят надежность водо- и теплоснабжения.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, сегодня установленные на первом этапе теплопункты подготавливают ресурс в 29 домах.

Напомним, что программа перехода на закрытую систему горячего водоснабжения рассчитана до 2025 года и включает в себя 471 МКД Ленинского административного округа, из них 41 МКД в жилом районе Росляково.

Отслеживать процесс установки теплопунктов жители Мурманска могут по ссылке

https://yandex.ru/maps/23/murmansk/?ll=33.105188%2C68.999869&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A53324346d173bb7c131f37c18a7cd50af14881000d6f27690ac1e8c7e486d182&z=14

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430624/#&gid=1&pid=1