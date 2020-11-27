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Мурманская область. Арктика (16+)27.11.20 17:30

Начата процедура дополнения состава общественной наблюдательной комиссии Мурманской области

Общественная палата Российской Федерации уведомила о начале 20 ноября процедуры дополнения состава общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мурманской области новыми членами.

Правом выдвижения в ОНК обладают общероссийские, межрегиональные или региональные общественные объединения, направление деятельности которых – защита или содействие защите прав и свобод человека и гражданина. Объединения должны иметь государственную регистрацию и осуществлять свою деятельность не менее пяти лет со дня создания. Руководящий коллегиальный орган объединения может выдвинуть не более двух кандидатур.

Деятельность ОНК осуществляется на общественных началах. Членом комиссии может стать гражданин Российской Федерации в возрасте от 25 лет, дееспособный, не судимый, а также имеющий опыт работы в области защиты прав граждан. Одно и то же лицо не может быть назначено членом ОНК одного субъекта Российской Федерации более трех раз подряд. Кроме того, членами ОНК не могут быть адвокаты, сотрудники органов прокуратуры, лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления.

Кандидатам в состав ОНК необходимо в течение 60 дней направить на имя секретаря Общественной палаты Российской Федерации Лидии Михеевой соответствующее заявление и документы, предусмотренные Федеральным законом от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания».

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации и Рекомендации по выдвижению кандидатов в члены общественных наблюдательных комиссий размещены на сайте Общественной палаты Российской Федерации.

Дополнительная информация, перечень необходимых документов – на сайте регионального Министерства внутренней политики, а также по телефону 8 (8152) 44-07-47.

 

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