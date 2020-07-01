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Мурманская область. Арктика (16+)01.07.20 10:15

Начинаем привыкать к новым тарифам на услуги ЖКХ

C 1 июля в России вырастут тарифы на услуги ЖКХ. В правительстве объяснили, почему нельзя заморозить тарифы во время пандемии и связанной с ней тяжёлой экономической ситуацией в стране.

Минстрой заявил, что, если не повышать тарифы, то отрасль ЖКХ недополучит 300 млрд рублей. Это может повлечь приостановку программ модернизации коммунальной инфраструктуры. С ведомством согласился и вице-премьер Марат Хуснуллин. Он указал, что если тарифы останутся на прежнем уровне, то тогда предприятия ЖКХ не смогут подготовиться к зимнему сезону.

В среднем, повышение произойдёт на 4%. Правительством РФ  в октябре прошлого года были утверждены индексы, устанавливающие максимально допустимый рост совокупного платежа за коммуналку для каждого региона.

Самые минимальные значения предусмотрены для Ненецкого автономного округа - 2,4%. Рост не более чем на 3% ожидается в Пермском крае и Мурманской области.

В Ставрополье, Калмыкии, Мордовии, Башкортостане, а также в Астраханской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Курской, Ленинградской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тверской, Ярославской областях рост цен на услуги не должен превышать уровня в 3,6 %.

Петербуржцев ждет рост тарифов на 3,8%, а краснодарцев – на 4,1%. В Москве, Омской области, Бурятии и Якутии предусмотрен рост коммунальных тарифов на 5%, в Дагестане - на 5,2%, Кабардино-Балкарии - на 5,4%.

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