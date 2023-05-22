Начинает работу Всероссийская «горячая линия» по вопросам детского отдыха

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Мурманской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» примут участие в работе Всероссийской «горячей линии» по вопросам детского отдыха. Тематическая горячая линия пройдет с 22 мая по 2 июня.

Жители области смогут получить рекомендации по выбору организации для детского отдыха и сборах ребёнка в детский лагерь, специалисты ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детских товаров, при необходимости помогут в оформлении претензии в адрес продавца.

Телефоны «горячей линии»: 8 (8152) 472-818 и 8 (815 37) 5-06-19.

Фото: https://gov-murman.ru