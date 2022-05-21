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Мурманская область. Арктика (16+)21.05.22 14:00

Начинается капитальный ремонт поликлиники в Оленегорске

В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения начинается капитальный ремонт поликлиники Оленегорской центральной городской больницы (г. Оленегорск, ул. Строительная, 20). Продолжительность капремонта рассчитана на два года.

Предусмотрены работы по ремонту проёмов, крылец, отмостки, системы водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции; устройству кровли, полов, замене оконных и дверных блоков, лестничных ограждений; внутренняя и наружная отделка, а также установка охранной и пожарной сигнализации.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, стоимость капитального ремонта более 300 млн рублей. В настоящее время подрядная организация ООО «СтройСнабЛогистик» уже приступила к выполнению работ.


Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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