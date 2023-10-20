Начинается набор волонтёров для участия в юбилейной акции «Новогоднее чудо»

В декабре в Мурманской области в 15-й раз пройдёт традиционная благотворительная акция «Новогоднее чудо» для детей из социальных учреждений Мурманской области. С 2008 года перед новогодними праздниками неравнодушные северяне исполняют желания и передают ребятам подарки. Последние несколько лет акция проходит под патронажем Единого волонтёрского центра Мурманской области.

В начале декабря в торговых, спортивных и развлекательных центрах, в холлах гостиниц и в других общественных пространствах Мурманска будут установлены новогодние ели с открытками акции, на которых будут написаны желания подопечных социальных учреждений Кольского Заполярья. Каждый желающий сможет выбрать открытку, приобрести и передать подарок маленькому адресату из Мурманска, Североморска, Кандалакши, Кировска, Мончегорска, Апатитов, Оленегорска, Полярных Зорь, Ковдора, Ловозера, Печенги, Снежногорска, Умбы, Колы, Кильдинстроя, Мурмашей и Минькино.

Благодаря доброте неравнодушных северян дети получают долгожданные машинки на дистанционном управлении, музыкальные инструменты, куклы и конструкторы, интерактивные игрушки, железную дорогу и даже квадрокоптеры. Но самое главное – внимание. Организаторы акции отмечают, что часто на открытках написаны не вещественные подарки, дети мечтают о впечатлениях: погладить настоящего оленя, увидеть северное сияние или побывать на интересном мероприятии.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в этом году на первом этапе акции Единый волонтёрский центр приглашает к участию волонтёров, которые будут помогать собирать и сортировать пожелания, развешивать открытки на новогодние ели в общественных местах. Все отобранные волонтеры обязательно пройдут обучение и инструктаж от специалиста-психолога. Также к участию приглашаются автоволонтёры для развоза подарков по области в середине декабря

Чтобы стать волонтёром акции «Новогоднее чудо», необходимо до 31 октября 2023 года отправить заявку через общероссийскую платформу Добро.ру (необходима регистрация на сайте).

«Ежегодно северяне делают более полутысячи новогодних сюрпризов для ребят из разных социальных учреждений Мурманской области. Для взрослых несложно, снять открытку с елки, купить или создать подарок и передать волонтерам. А для ребят, которые находятся в сложной жизненной ситуации – это настоящее чудо. Думаю, не ошибусь сказав, что это одна из самых любимых у северян благотворительных новогодних акций. Для многих семей участие в ней давно стало доброй традицией, и мы вновь приглашаем присоединиться всех желающих», – рассказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Предложить свою локацию для установки ели с открытками «Новогоднее чудо» можно, написав организаторам по электронной почте: evc.51murmansk@gmail.com или в группе «ВКонтакте».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/2022/12/?newsid=24085&page=1