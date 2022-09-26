Начинается приём документов на предоставления субсидии МСП на возмещение затрат по кредитно-лизинговыми обязательствами

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области приглашает предпринимателей принять участие во втором этапе конкурса на получение субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами.

При субсидировании уплаты первого взноса при заключении договора лизинга максимальный размер субсидии составляет 400 тысяч рублей, при субсидировании затрат лизинговых платежей – 300 тысяч рублей.

В части затрат на уплату процентов по кредитам на строительство (реконструкцию) производственных зданий, сооружений и на приобретение оборудования для модернизации производства, размер субсидии составляет – 300 тысяч рублей.

Целью предоставления финансовой поддержки является возмещение затрат, направленных на модернизацию производства.

Приём заявок осуществляется с 27 сентября по 26 октября 2022 года.

Подведение итогов и определение победителей конкурса состоится 16 ноября 2022 года.

С конкурсной документацией можно ознакомиться на портале малого и среднего предпринимательства и сайте некоммерческой микрокредитной компании «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, приём документов осуществляется по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, НМКК «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» (Фонд).

Более подробную информацию можно получить у ответственного специалиста НМКК «ФОРМАП» (Фонд) телефону 8(8152) 41-11-22 (доб. 2), а также по телефону «горячей линии» Центра «Мой бизнес» (8152) 99-43-12.