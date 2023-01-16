Начинается приём заявок на компенсацию расходов на транспортировку сельхозпродукции на платформе «Мой экспорт»

Производители и поставщики сельхозтоваров Мурманской области смогут компенсировать до 25% расходов на транспортировку продукции агропромышленного комплекса, поставки которой были осуществлены в III и IV квартале 2022 года, а также в I и II кварталах 2023 года. Прием заявок начнётся 19 января 2023 года.

«Российская агропродукция, несмотря на все ограничения, продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке. Экспортеры активно ищут и находят новые пути для поставок, адаптируют логистику и ищут новых партнеров. Компенсация части расходов на транспортировку продолжает оставаться одной из самых актуальных мер господдержки, очень востребованной у отечественного агропрома», — отметил вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.

Приём заявок осуществляется на цифровой платформе «Мой экспорт». Экспортёр подаёт заявление на получение специальной меры поддержки в «личном кабинете» на платформе (ИС «Одно окно»). Важно учесть, что для регистрации на платформе потребуется квалифицированная электронная подпись или подтвержденная учетная запись юридического лица в системе ЕСИА.

Приём заявок продлится до 18.00 1 ноября 2023 года.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, после отправки заявления сервис автоматически направляет запрос в профильные ведомства через информационную систему органов власти для подтверждения соблюдения целей и условий получения меры поддержки. После проверки данных экспортёра Центр проводит экспертизу подтверждающих документов организации, формирует заключение о предоставлении господдержки и направляет его в Минсельхоз России для принятия окончательного решения.

Дополнительную информацию можно получить у специалистов регионального Центра поддержки экспорта по телефону (8152) 56-79-97, а также в Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области по телефону (8152) 48-64-40.