Начинается реконструкция участка автоподъезда к селу Териберка

Как сообщает «Мурманскавтодор», в рамках заключённого Государственного контракта №0544 от 30 декабря 2019 года с ООО «ТЕХНОСТРОЙ» начинаются строительно-монтажные работы по реконструкции автоподъезда к селу Териберка (км 0 – км 10).

На десятикилометровом участке дороги согласно календарному графику работ, составленному подрядчиком, значительный объём (68% от общей стоимости работ по контракту) намечено выполнить в 2020 году. В их числе демонтаж старых железобетонных водопропускных труб (10 штук) и строительство новых металлических спиральновитых гофрированных труб (их общая протяжённость составит 226 пог. метров); демонтаж старого железобетонного моста (23,75 пог. метров) через реку Карнасъяврйок на км 9+430 и строительство нового металлического арочного моста; устройство земляного полотна, щебёночного основания и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Оставшийся объём работ, а это устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и обустройство дороги (дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики, нанесение дорожной разметки), предстоит выполнить в следующем году.

Полное окончание работ по контракту – 14 августа 2021 года.