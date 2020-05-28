Начинается ремонт моста через реку Териберка

Как сообщает «Мурманскавтодор», специалисты ООО «УК «Мурманское дорожное управление» в рамках заключённого государственного контракта № 0234 от 06.11.2019 года в ближайшие дни приступает к выполнению работ по ремонту моста через реку Териберка на автоподъезде к селу Териберка.

Длина моста - 175,9 пог. метров. Срок проведения ремонтных работ май-октябрь 2020 года.

Мост для села является жизненно важным сооружением, надёжно связывая старую Териберку с «молодой» его частью - микрорайоном Лодейное. Техническое состояние моста уже давно требовало ремонта.

Водителям следует быть внимательнее при проезде по мосту, строго руководствуясь предписаниями дорожных знаков!