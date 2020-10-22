В Кировске начинается строительство системы искусственного оснежения для Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Система предназначена для подготовки горнолыжных склонов к эксплуатации при наступлении устойчивых отрицательных температур, а также для восстановления снежного покрова, нарушенного в период эксплуатации.

Для наружного освещения объекта предусматривается 190 прожекторов, площадь трасс для оснежения составит 46294 квадратных метра.

Подрядчиком на выполнение работ по строительству определено ООО «СНОУПРОМ» (г. Екатеринбург).

Реализация проекта осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. Средства федерального бюджета выделены по линии Федерального агентства по туризму в рамках развития туристско-рекреационного кластера «Хибины», сообщает комитет по туризму Мурманской области.