Начиная с 1 сентября 2022 года, Финляндия ограничивает для россиян количество записей на подачу заявлений на визу

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, визовые центры Финляндии будут принимать в России в среднем всего 500 заявлений в день.

На записи для подачи визового заявления вводятся квоты: 20% записей для туристов и 80% – для путешествующих по другим основаниям. Другими основаниями являются, например, поездки продолжительностью до 90 дней к членам семьи, по работе или на учебу.

С 1 сентября заявления на туристическую визу можно будет подавать только по понедельникам по предварительной записи и только в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Визовые заявления по другим основаниям можно будет подавать по вторникам, средам и четвергам по предварительной записи.

Кроме вышеназванных городов Финляндия будет принимать по предварительной записи визовые заявления по другим категориям всего в 18 визовых центрах в разных регионах России.

В зависимости от центра запись доступна по понедельникам, вторникам или средам. Данные центры не будут принимать заявления на туристическую визу.

Визовые центры Финляндии не работают по пятницам, уточняет комитет по туризму Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru