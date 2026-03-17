Начинающих кинематографистов приглашают принять участие в конкурсе губернаторских грантов

В Мурманской области стартовал прием заявок на конкурс губернаторских грантов по поддержке кинопроектов молодых режиссеров и продюсеров. Заявки принимаются с 17 марта по 16 апреля 2026 года. Участники в возрасте от 18 до 35 лет могут получить до 500 тысяч рублей на создание фильмов.

К участию приглашают как жителей Мурманской области, так и представителей из других регионов России. Главное условие – фильмы должны рассказывать о Кольском Заполярье, его природе, истории или современной жизни. Грант покроет до 70% от общей суммы расходов на производство. Каждый заявитель может подать только одну заявку.

Как сообщает региональное Министерство культуры, для участия необходимо заполнить электронную форму на портале «Электронный бюджет» в разделе предоставления мер финансовой поддержки. Подробная информация о конкурсе и условиях участия размещена на официальном сайте Министерства культуры Мурманской области.