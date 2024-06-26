Начинающих предпринимателей Кольского Заполярья приглашают принять участие в бесплатном образовательном проекте

С 24 июля в Мурманской области стартует новая образовательная онлайн-программа для желающих освоить основы финансовой и предпринимательской деятельности. К участию приглашают начинающих предпринимателей, зарегистрированных в Мурманской области, а также самозанятых и физлиц, планирующих открыть бизнес на территории региона.

Программа представляет собой образовательный интенсив, который поможет создать, развить и масштабировать собственное дело. Занятия продлятся до 15 сентября 2024 года, участники проанализируют текущее финансовое состояние своего бизнеса, узнают о способах эффективного управления и контроля финансов.

В рамках программы будут предоставлены специально подобранные чек-листы, инструменты для увеличения продаж, пошаговые инструкции по формированию пути клиента и стратегии создания ценностного предложения.

С помощью уроков в записи от высококвалифицированных бизнес-экспертов участникам курса будет предложено:

- проанализировать свою бизнес-модель;

- разобраться во всех тонкостях составления бизнеса-плана;

- выбрать оптимальную систему налогообложения;

- научиться эффективно управлять деньгами и прогнозировать развитие своего дела;

- определить маркетинговую стратегию для продвижения товара или услуги.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, участие в образовательном проекте бесплатно. Количество мест ограничено. Подробное описание программы и регистрация по ссылке.

Мероприятие реализовано в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», организатором выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru