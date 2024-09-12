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Мурманская область. Арктика (16+)12.09.24 16:30

Начинающих предпринимателей Мурманской области приглашают принять участие в бесплатном образовательном проекте

С 16 сентября в Мурманской области стартует новая образовательная программа «Системный малый бизнес» для всех желающих освоить основы предпринимательской деятельности.

К участию приглашаются начинающие предприниматели, зарегистрированные в Мурманской области, а также самозанятые и физические лица, планирующие открыть бизнес на территории региона.

Программа представляет собой образовательный интенсив, который поможет создать, развить и масштабировать собственное дело, в рамках которого участники смогут изучить такие важные аспекты предпринимательства, как развитие бизнес-идеи, бизнес-моделирование, продажи, маркетинг и продвижение.

С помощью уроков в записи от высококвалифицированных бизнес-экспертов участникам курса будет предложено:

- проанализировать свою бизнес-модель;

- разобраться со всеми тонкостями составления бизнеса-плана;

- выбрать оптимальную систему налогообложения;

- научиться эффективно управлять деньгами и прогнозировать развитие своего дела;

- определить маркетинговую стратегию для продвижения товара или услуги. 

В рамках обучающей программы участникам будут предоставлены специально подобранные чек-листы, инструменты для увеличения продаж, пошаговые инструкции по формированию пути клиента и стратегии создания ценностного предложения.

Даты проведения обучения: с 16 сентября по 26 ноября.

Ознакомиться с подробной информацией о проекте и зарегистрироваться можно по ссылке: https://learn.dasreda.ru/russia/51/system-business/2

Количество мест ограничено.

Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», организатором выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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