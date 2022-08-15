Начинающих предпринимателей региона приглашают пройти обучение по программе «Шаг за шагом»

16 августа стартует третий поток тренинг-курса «Шаг за шагом», который организован Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с региональным Министерством развития Арктики и экономики.

Его цель - повысить интерес северян к коммерческой деятельности, создать условия для увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), помочь начинающим бизнесменам улучшить свои качественные показатели, усилив таким образом свои позиции на рынке, и принять участие в муниципальных и региональных грантовых конкурсах. Программа помогает развитию отдаленных населенных пунктов, расширяя и улучшая их коммерческую, социальную и культурную инфраструктуру.

На платформе необходима предварительная регистрация, после чего у пользователя появится доступ к прохождению тестирования и просмотру обучающих видеороликов.

Как сообщает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, курс продлится до 12 сентября. Участникам курса, которые успешно пройдут тестирование и получат положительную рецензию на бизнес-план, будет выдан сертификат для дальнейшей защиты.

Тренинг-курс проводится в рамках Нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Обращаем внимание, субъектам МСП для участия необходимо обязательно пройти регистрацию на Цифровой платформе МСП и Работа России.

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (815 2) 41-07-44 или на сайте.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/