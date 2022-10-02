Начинающим предпринимателям Мурманска выделена финансовая поддержка на реализацию бизнес-планов

30 сентября в администрации города Мурманска состоялось торжественное награждение победителей отбора на предоставление грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям для реализации бизнес-планов.

Бизнес-идеи участников в этом году в основном связаны со сферой услуг: организация досуга детей и взрослых, развитие творческих способностей, проведение мастер-классов, услуги в области медицинского ухода, образовательные услуги, а также производство сладостей.

По итогам работы комиссии по рассмотрению заявок гранты в размере 500 тысяч рублей на реализацию проектов были предоставлены четырём победителям:

— Александре Поповой, «Школа рисования для детей и взрослых «Артлаб школа Мурманск»:

— Ларисе Ануфриевой, «Центр подологии «Забота» — кабинет парамедицинского педикюра;

— Ольге Шевцовой, «Студия свободного рисования «Kids point»;

— Равиле Зукуровой, «Мастерская сладостей «Апельсинка».

На церемонии победителям были вручены памятные знаки и цветы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23432&page=1