Начинающим специалистам СЗФО за год повысили предлагаемую зарплату на 6000 рублей

Вопрос трудоустройства многим студентам и начинающим специалистам может казаться сложным. Для большей ясности в этом деле HeadHunter регулярно проводит исследования рынка труда и озвучивает основные тренды. Такие данные помогают найти желаемое место и принять решение о трудоустройстве более осознанно. Мы проанализировали больше 140 тысяч резюме и 28 тысяч вакансий для начинающих специалистов в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), размещенных за последние три месяца.

Начнём с общих выводов по рынку труда в сфере «Начало карьеры, студенты» для соискателей из СЗФО за период с июля по сентябрь 2021:

— работодатели разместили около 28 000 вакансий, это на 148% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом на одну вакансию в среднем приходится 6 резюме;

— размер средней предлагаемой заработной платы увеличился по сравнению с третьим кварталом 2020 на 6 тысяч рублей и сейчас составляет 40 тысяч;

— предложений удаленной работы стало больше на 209% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, сейчас таких вакансий около 2200;

— работодатели стали предлагать меньшее количество стажировок: за июль-сентябрь 2020 года предложений пройти стажировку было около 1900, сейчас их количество уменьшилось до 1300;

— больше всего резюме (63%) и вакансий (43%) размещено в сфере продаж.

Распределение резюме по регионам СЗФО

Наиболее активны соискатели, как видно из первого графика, в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. Наименьшее количество резюме от начинающих специалистов приходится на Псковскую область и Ненецкий АО – там они наименее были активны летом и в первый месяц осен.

Востребованные профессиональные сферы

Сфера продаж неизменно остается лидирующей по количеству резюме и вакансий от молодых соискателей. Это быстрый и удобный способ заработка, в том числе и подработки во время учебы – больше 3800 вакансий в СЗФО из области продаж подходят для соискателей, желающих временно подработать с удобным для себя графиком и режимом оплаты.

Следующая по количеству размещенных резюме – ИТ-сфера (46%). Среди начинающих специалистов в этой области ищут работу чаще всего веб-разработчики, программисты C++, веб-дизайнеры, тестировщики, аналитики данных. Интересно, что порядка 1% резюме в ИТ разместили возрастные соискатели (40–55 лет), решившие сменить специальность и попробовать себя в чем-то новом (подробно на диаграмме 2).

Высокие средние предлагаемые заработные платы для начинающих специалистов за III квартал 2021 года (от 45 до 52 тысяч рублей) можно найти в автомобильном бизнесе, строительстве, логистике, закупках, медицине. Ниже средней по рынку (рыночный уровень – 40 тысяч рублей) зарплаты в вакансиях для начинающих работников в сфере науки и образования, маркетинге, рекламе и PR.

По итогам третьего квартала работодатели СЗФО чаще всего предлагали работу молодым специалистам в качестве кассиров, операторов call-центров, продавцов-консультантов, ассистентов (подробно на диаграмме 3).

Выпускники вузов могут претендовать на работу по своей специальности. На рынке труда СЗФО есть предложения для начинающих специалистов в разных сферах. Например, стажеры в отделы маркетинга, ассистенты врача-стоматолога, junior-разработчики. Чаще всего работодатели предлагают таким специалистам гибкий график для совмещения с учебой, корпоративное обучение и наставничество и возможность зачисления в штат в будущем. От сотрудника ждут желание развиваться, быструю обучаемость, профильное образование.

Портрет соискателя

Как показывают данные резюме начинающих соискателей СЗФО, 58% среди молодых работников – девушки. Большинство разместивших резюме (49%) отметили возраст до 22 лет. Говоря о графике работы, 84% ищут полную занятость, 34% подходит гибкий график, а каждый четвертый предпочитает удаленную работу. Что касается иностранного языка, 13% отметили средний уровень английского, 11% - выше среднего, и 1% - в совершенстве (около 1400 человек). Почти каждый четвертый соискатель указал желаемую зарплату от 30 до 40 тысяч рублей, 4% ожидают оплаты труда от 60 до 80 тысяч рублей (подробнее на диаграмме 4).

Таким образом, количество предложений для начинающих специалистов и уровень их оплаты возрастают. Не стоит забывать, что многое при трудоустройстве зависит от соискателя. О том, как правильно составить резюме молодому специалисту и пройти собеседование читайте на сайте hh.ru.